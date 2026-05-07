Защитник Умарова, Фриске и Полонского: Кто такой адвокат Карабанов и за что задержан
Среди клиентов Карабанова числится семья Жанны Фриске, Ольга Серябкина, Умар Джабраилов и крупные бизнесмены, однако сегодня самому адвокату нужна защита, так как его подозревают в мошенничестве.
В Москве задержан известный «звездный защитник» - адвокат Александр Карабанов, который представлял интересы таких знаменитостей, как Бари Алибасов, Жанна Фриске, бизнесмена Умара Джабраилова. По данным Следственного комитета, адвоката Карабанова задержали с поличным при получении им 2 млн рублей. Также в СК уточнили, что дело Карабанова связано с гендиректором компании, поставлявшей продукцию для нужд концерна «Калашников».
Кто такой Карабанов и чем он известен – читайте в материале НСН.
КТО ТАКОЙ И ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАН
По данным следствия, в ноябре 2024 года гендиректор концерна, в отношении которого расследовалось уголовное дело о поставках нужд для АО «Концерн Калашников», обратился к адвокату за юридической помощью. Тогда Карабанов заверил, что у него есть связи в правоохранительных органах и потребовал 7 млн рублей в качестве вознаграждения. Упомянутые 2 млн являлись авансом якобы для передачи правоохранителям, отметили в СК. Однако следствие уверено, что у Карабанова не было возможности влиять на ход расследования.
Отмечается, что сейчас Карабанов находится на допросе. Ранее РБК со ссылкой на источник писал, что адвокат вину не признал, а Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил его под стражу.
Сам Карабанов ранее заявил, что его задержали при попытке вылететь в Сочи, где он намеревался провести отпуск.
Александр Карабанов родился в Москве 16 мая 1977 года. Около 14 лет (с 1997 по 2011) он проработал в следственном отделе МВД. Закончив юридическую академию МВД РФ, он 10 лет трудился следователем и специализировался на резонансных коррупционных делах. Также получил медаль за «10 лет безупречной службы».
Уволившись, он занялся адвокатской практикой и в 2013 году создал свою компанию «Карабанов и партнёры».
В 2015 году он был награжден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом двумя медалями за защиту интересов россиянки Натальи Корсаковой, которая попала в аварию Таиланде и осталась без медицинской помощи из-за отказа страховой компании. Благодаря его работе Корсакова получила необходимую помощь и была транспортирована на родину.
Важно отметить, что Карабанов является автором более 100 научных публикаций по праву и правоприменительной практике, а также автором учебников по уголовному праву и комментария к Уголовно-процессуальному кодексу под редакцией главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Известно, что Карабанов состоит в браке и воспитывает детей. Сам мужчина ранее рассказывал, что его мать была педагогом, а отец – военным. Сам он с юности интересовался правом и после школы поступил в юридическую академию.
Адвокат регулярно появлялся в медиапространстве и российских СМИ в качестве эксперта. Активно использует ресурсы СМИ для привлечения общественного внимания к «заказным» делам.
В 2016—2017 годах вел эфиры на медиа-ресурсе Mediametrics в программах «Школа жизни» и «Расследование с Алёной Поповой (правозащитница. – Прим. НСН) и Александром Карабановым».
САМЫЕ ГРОМКИЕ ДЕЛА
В 2013 году Карабанов защищал скандально известного предпринимателя Сергея Полонского, который в 2017 году был приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество, однако был освобожден в зале суда из-за истечения сроков давности.
В 2014 году адвокат защищал потерпевших по делу «ореховской» ОПГ, однако позднее вышел из всех дел, связанных с группировкой, из-за убийств адвокатов и юристов, причастных к этому делу.
В 2015 году он представлял интересы московской студентки Варвары Карауловой (внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму), которая обвинялась в стремлении присоединиться к запрещённому в России террористическому «Исламскому государству». Тогда Карабанов уделил внимание проблеме вербовки молодежи террористическими организациями.
В 2016 году он защищал интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был обвинен в коррупционных действиях, а уже осенью 2017 года Карабанов был адвокатом покойного ныне бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московской гостинице Four Seasons. Результатом работы адвоката стал лишь штраф в 500 тысяч рублей для Джабраилова, хотя обвинение запрашивало ему два года условно.
В том же году Александр Карабанов был в составе рабочей группы при Общественной палате РФ и защищал российских спортсменов из олимпийской сборной, которых МОК (Международный олимпийский комитет) не допустил к соревнованиям из-за допингового скандала. В частности, Карабанов добивался внесения изменений во Всемирный антидопинговый кодекс, чтобы обеспечить защиту российским спортсменам.
Помимо прочего, Карабанов сотрудничал с владельцем ресторанной сети «Корчма Тарас Бульба» Юрием Белойваном, а также представлял интересы семьи покойной певицы Жанны Фриске. В частности, он комментировал для СМИ ситуацию вокруг наследства и сына певицы. Среди других звездных клиентов Карабанова – экс-солистка «Виагры» Татьяна Котова, экс- солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, продюсер Яна Рудковская и ее супруг – фигурист Евгений Плющенко.
Также Карабанов работал с экс-заместителем главы московского управления СКР Денисом Никандровым, а также представлял интересы экс-заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова.
