В Москве задержан известный «звездный защитник» - адвокат Александр Карабанов, который представлял интересы таких знаменитостей, как Бари Алибасов, Жанна Фриске, бизнесмена Умара Джабраилова. По данным Следственного комитета, адвоката Карабанова задержали с поличным при получении им 2 млн рублей. Также в СК уточнили, что дело Карабанова связано с гендиректором компании, поставлявшей продукцию для нужд концерна «Калашников».

Кто такой Карабанов и чем он известен – читайте в материале НСН.

КТО ТАКОЙ И ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАН

По данным следствия, в ноябре 2024 года гендиректор концерна, в отношении которого расследовалось уголовное дело о поставках нужд для АО «Концерн Калашников», обратился к адвокату за юридической помощью. Тогда Карабанов заверил, что у него есть связи в правоохранительных органах и потребовал 7 млн рублей в качестве вознаграждения. Упомянутые 2 млн являлись авансом якобы для передачи правоохранителям, отметили в СК. Однако следствие уверено, что у Карабанова не было возможности влиять на ход расследования.

Отмечается, что сейчас Карабанов находится на допросе. Ранее РБК со ссылкой на источник писал, что адвокат вину не признал, а Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия отправил его под стражу.

Сам Карабанов ранее заявил, что его задержали при попытке вылететь в Сочи, где он намеревался провести отпуск.

Александр Карабанов родился в Москве 16 мая 1977 года. Около 14 лет (с 1997 по 2011) он проработал в следственном отделе МВД. Закончив юридическую академию МВД РФ, он 10 лет трудился следователем и специализировался на резонансных коррупционных делах. Также получил медаль за «10 лет безупречной службы».

Уволившись, он занялся адвокатской практикой и в 2013 году создал свою компанию «Карабанов и партнёры».

В 2015 году он был награжден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом двумя медалями за защиту интересов россиянки Натальи Корсаковой, которая попала в аварию Таиланде и осталась без медицинской помощи из-за отказа страховой компании. Благодаря его работе Корсакова получила необходимую помощь и была транспортирована на родину.