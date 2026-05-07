Эксперт назвал минимальную стоимость строительства дома в России в 2026 году

Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире, при этом разброс цен на строительство крайне широк. Об этом заявил основатель строительной компании «КосмосДом», эксперт по загородному строительству Максим Фелисеев в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, универсальной цены на частный дом не существует. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, отделки.

«В 2026 году нижний порог входа в строительство «под ключ» для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5–4 млн рублей — это небольшие одноэтажные решения площадью до 80–100 кв. м в базовой комплектации. Более массовый и востребованный сегмент уже формируется в диапазоне 8–15 млн рублей: сюда попадают дома площадью 100–160 кв. м с полноценной инженерией и отделкой среднего уровня», — пояснил Фелисеев.

При этом индивидуальные проекты и дома премиум-класса обойдутся в 15–25 млн рублей и более.

По словам эксперта, значительная часть бюджета - от 30% до 45% стоимости - формируется в зависимости от технологии строительства. Каркасные дома в базовой комплектации чаще всего стоят от 3,5–6 млн рублей, газобетонные площадью 120–150 кв. м - около 6–10 млн, кирпичные здания той же площади — от 8–14 млн, дома из клееного бруса - от 10–18 млн рублей. Фахверк занимает отдельный сегмент, дома с выраженным деревянным каркасом и панорамным остеклением будут стоить от 12–15 млн рублей.

Как отметил Фелисеев, больших расходов требуют остекление и фасадные решения. Большие окна, раздвижные системы и сложные узлы могут существенно повлиять на итоговую стоимость проекта, на них может уйти от 2–3 млн до 7–10 млн рублей в более сложных домах. При этом полный комплекс инженерных систем - отопление, вентиляция, водоснабжение и электрика - обойдется от 1,5–3 млн рублей в базовых проектах до 6–12 млн рублей в премиальном сегменте.

Стоимость строительства существенно зависит от региона. Так, в Московской области компактные дома в 100–120 кв. м стоят примерно от 10–13 млн рублей, средние проекты -в диапазоне 12–18 млн рублей, премиальные дома - 18–25 млн рублей и более. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сопоставимые цены, но из-за стоимости участка и подготовки инфраструктуры итоговая стоимость может вырасти на 10–20%. В регионах доступны базовые дома под ключ за 6–10 млн рублей, комфортные здания - за 8–14 млн, а премиальные проекты будут стоить от 15 млн рублей.

