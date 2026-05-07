СМИ: Около 1,6 тысячи судов застряли около Ормузского пролива
Почти 1,6 тысячи танкеров и других судов находятся около Ормузского пролива и не могут пройти этим путем. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, военно-морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна.
СМИ отмечает, что с начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак десять человек погибли, десятки получили ранения.
Ранее в Пентагоне заявили, что сотни судов готовы пройти через Ормузский пролив с помощью американских военных, напоминает Ura.ru. Позднее США объявили о сворачивании операции по разблокированию акватории.
