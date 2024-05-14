Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны
Кандидат юридических наук, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры», общественный деятель Александр Карабанов выразил мнение, что в ближайшее время новых уголовных дел и арестов чиновников Минобороны РФ станет только больше.
По его словам, при аресте бывшего замминистра обороны Тимура Иванова сотрудники ФСБ проделали большую работу. Карабанов уверен, что в преступных схемах были задействованы и другие военнослужащие, а также представители бизнеса.
Говоря об аресте начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, Карабанов назвал чиновника «кадровиком номер один».
«Кузнецов занимает должность фактически кадровика номер один в вооруженных силах. Безусловно, он имел возможность и наверняка это делал – ставил на все ключевые позиции своих доверенных лиц, необходимых в том числе и для коррупционных целей. Через них могли совершаться различные преступления», – сказал юрист в беседе с «ФедералПресс».
Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru