Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны

По его словам, при аресте бывшего замминистра обороны Тимура Иванова сотрудники ФСБ проделали большую работу. Карабанов уверен, что в преступных схемах были задействованы и другие военнослужащие, а также представители бизнеса.

Говоря об аресте начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, Карабанов назвал чиновника «кадровиком номер один».

«Кузнецов занимает должность фактически кадровика номер один в вооруженных силах. Безусловно, он имел возможность и наверняка это делал – ставил на все ключевые позиции своих доверенных лиц, необходимых в том числе и для коррупционных целей. Через них могли совершаться различные преступления», – сказал юрист в беседе с «ФедералПресс».

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства.

