Суд прекратил уголовное дело против Смолова
Мировой судья прекратил уголовное дело против экс-футболиста сборной России Фёдора Смолова. Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмен обвинялся в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
Также по решению суда в отношении Смолова была прекращена мера пресечения в виде обязательства о явке после вступления решения в силу, напоминает РЕН ТВ.
Ранее адвокат Смолова Варвара Кнутова рассказала, что потерпевший Владимир Кузьминов официально простил футболиста и подал ходатайство о прекращении уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
