Минцифры: В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам СМС
Мобильный интернет и связь в Москве остаются доступными, отключать и ограничивать мобильный интернет в столице 7-8 мая не планируют. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
В то же время ведомство предупредило, что при возникновении угроз безопасности могут вводиться «оперативные ограничения».
«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс... будут временно ограничены», - указали в Минцифры.
Отдельно министерство подчеркнуло, что домашний интернет и сети Wi-Fi продолжат работу штатно и без ограничений.
Ранее Минцифры сообщало о ведении переговоров об оперативном открытии «белого списка» сайтов в Москве, напоминает Ura.ru.
