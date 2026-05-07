Минцифры: В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам СМС

Мобильный интернет и связь в Москве остаются доступными, отключать и ограничивать мобильный интернет в столице 7-8 мая не планируют. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В то же время ведомство предупредило, что при возникновении угроз безопасности могут вводиться «оперативные ограничения».

«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс... будут временно ограничены», - указали в Минцифры.

Отдельно министерство подчеркнуло, что домашний интернет и сети Wi-Fi продолжат работу штатно и без ограничений.

Ранее Минцифры сообщало о ведении переговоров об оперативном открытии «белого списка» сайтов в Москве, напоминает Ura.ru.

