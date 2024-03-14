«Защититься невозможно!»: Любое скаченное приложение «ворует» данные пользователя

Любое скаченное на гаджет приложение передает данные пользователя на сервер, эта информация используется различными структурами и компаниями в своих интересах, заявил эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с НСН.

Приложения для мониторинга здоровья женщин — так называемые FemTech — способны собирать большие и не всегда обоснованные объемы данных о пользователях. Согласно прогнозам экспертов, уже в 2024 году рынок FemTech достигнет $7,5 млрд, а к 2030 году вырастет в два раза. Отмечается, что сведения потенциально представляют интерес для рекламодателей, а при некоторых сценариях — и для правоохранительных органов, пишут «Известия».