«Защититься невозможно!»: Любое скаченное приложение «ворует» данные пользователя
Петр Фефелов заявил НСН, что любое скаченное на гаджет приложение передает данные пользователя на сервер.
Любое скаченное на гаджет приложение передает данные пользователя на сервер, эта информация используется различными структурами и компаниями в своих интересах, заявил эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с НСН.
Приложения для мониторинга здоровья женщин — так называемые FemTech — способны собирать большие и не всегда обоснованные объемы данных о пользователях. Согласно прогнозам экспертов, уже в 2024 году рынок FemTech достигнет $7,5 млрд, а к 2030 году вырастет в два раза. Отмечается, что сведения потенциально представляют интерес для рекламодателей, а при некоторых сценариях — и для правоохранительных органов, пишут «Известия».
«Если вы скачали любое приложение на любой гаджет, как таковой защиты нет. Эта информация уходит на серверы носителя, создателя этой программы. А потом эта информация используется различными структурами в своих интересах. А интересы могут быть разными. Те же медицинские учреждения и фармакологические компании эту информацию используют в своих интересах однозначно. Защититься от этого невозможно. К сожалению, в наше время это вот так», - предупредил он.
Умные колонки известных производителей подслушивают разговоры своих хозяев не меньше дешевых, объяснил ранее руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Веб» Сергей Комаров «Радиоточке НСН».
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