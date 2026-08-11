Володин: С 2023 года приобретенного гражданства РФ лишились 4,5 тысячи человек

Приобретенное гражданство России за последние три года было прекращено у более чем 4,5 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

«По данным МВД на май 2026 года, с момента вступления в силу нового закона о гражданстве РФ (ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ) оно было прекращено у более чем 4 500 человек», - указал политик.

Как уточнил Володин, более 3 тысяч соответствующих решений приняли по итогам судебных приговоров за уголовные преступления, свыше 400 - в связи с непостановкой на воинский учет, около 300 - из-за установления факта совершения действий, создающих угрозу безопасности России.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил НСН, что в РФ сотни тысяч приезжих получили гражданство незаконно, количество связанных с незаконной легализацией мигрантов уголовных дел растет.

