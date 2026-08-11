Депутат Воробьев заявил о разрыве между зарплатами и прожиточным минимумом
Депутат Госдумы Александр Воробьёв в пресс-центре НСН обозначил острые проблемы в сфере доходов россиян.
Депутат Госдумы Александр Воробьев сказал в пресс-центре НСН, что официальные показатели зарплат существенно расходятся с реальными доходами большинства граждан, а минимальный размер оплаты труда не покрывает даже базовый прожиточный минимум.
«Средняя зарплата по стране — 106 тысяч рублей, инфляция — 6–7%, но ситуация меняется в худшую сторону. Медианная зарплата составляет 70 тысяч рублей. А модальная зарплата — это самая массовая категория — вообще 50 тысяч рублей. Снижается у нас доля фонда оплаты труда в ВВП, и ситуация выглядит крайне тяжело. Если мы посмотрим на минимальный размер оплаты труда, то он составляет у нас 17 тысяч рублей. Данные РАН, однако, демонстрируют, что прожиточный минимум в нашей стране — 43 тысячи рублей. Они отличаются почти в три раза. В итоге более половины населения у нас получает менее 50 тысяч рублей в месяц, а есть отрасли, где средние зарплаты более 500 тысяч (это финансовый сектор). Мы предлагаем повысит МРОТ до 60 тысяч рублей, предлагаем ввести 13-ю зарплату, а также публиковать медианные и модельные зарплаты, а не средние по стране», — сказал собеседник НСН.
По оценкам экспертов, сегодня от 8 до 15 млн россиян могут полностью или частично получать зарплату «в конвертах» либо работать без официального оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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