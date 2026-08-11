Фурсенко призвал усложнять ЕГЭ из-за большого числа стобалльников
Помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко призвал менять Единый государственный экзамен и усложнять задачи. Об этом он заявил каналу «Юнашев Live» на платформе «Макс».
Фурсенко обратил внимание на большое количество стобалльников на ЕГЭ, это означает, что испытания нужно менять.
«И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно», - указал он.
По словам помощника президента, следует усложнять задачи и «не бояться того, что будут меньшие баллы».
Кроме того, Фурсенко высказал мнение, что часть олимпиад «девальвировала себя», необходимо постепенно отказываться от значительного их количества.
Между тем председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подготовила законопроект о замене ЕГЭ на классическую итоговую аттестацию в форме госэкзаменов.
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