В России сократили срок рассмотрения заявок о распоряжении маткапиталом
Срок рассмотрения заявок о распоряжении материнским капиталом в России сократили до четырех дней. Об этом говорится в сообщении Социального фонда.
«Соцфонд рассматривает заявления на распоряжение средствами в среднем четыре дня», — отметили в ведомстве.
Соцфонд напомнил, что чаще всего сертификат на маткапитал формируется проактивно, пишет RT. При этом в случае, когда оформить документ автоматически невозможно, ведомство стремится выдать его как можно скорее.
Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев анонсировал индексацию материнского капитала в России. С 1 февраля следующего года его повысят в соответствии с фактическим уровнем инфляции 2026 года.
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