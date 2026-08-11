В России сократили срок рассмотрения заявок о распоряжении маткапиталом

Срок рассмотрения заявок о распоряжении материнским капиталом в России сократили до четырех дней. Об этом говорится в сообщении Социального фонда.

«Соцфонд рассматривает заявления на распоряжение средствами в среднем четыре дня», — отметили в ведомстве.

Соцфонд напомнил, что чаще всего сертификат на маткапитал формируется проактивно, пишет RT. При этом в случае, когда оформить документ автоматически невозможно, ведомство стремится выдать его как можно скорее.

Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев анонсировал индексацию материнского капитала в России. С 1 февраля следующего года его повысят в соответствии с фактическим уровнем инфляции 2026 года.

