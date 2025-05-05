Россиян предупредили, что детская видеоняня может использоваться мошенниками
Устройства видеонаблюдения за детьми, такие как радионяня или видеокамеры, могут быть перехвачены преступниками, рассказала заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она уточнила, что многие пользователи не заморачиваются и ставят стандартные пароли на свои устройства, вроде «admin/admin» или «1234». Таким образом, злоумышленники могут легко угадать комбинацию, проверяя эти варианты первыми.
Однако другой проблемой может стать устаревшее программное обеспечение. Так, недорогие модели камер могут содержать ошибки в прошивке, которые используют мошенники. Также риск представляет подключение камеры к слабо защищенным Wi-Fi-сетям.
Ранее силовики задержали группу из 10 человек, которые обеспечивали функционирование SIM-боксов для массового обзвона россиян с мошенническими целями, передает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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