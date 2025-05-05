Россиян предупредили, что детская видеоняня может использоваться мошенниками

Устройства видеонаблюдения за детьми, такие как радионяня или видеокамеры, могут быть перехвачены преступниками, рассказала заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она уточнила, что многие пользователи не заморачиваются и ставят стандартные пароли на свои устройства, вроде «admin/admin» или «1234». Таким образом, злоумышленники могут легко угадать комбинацию, проверяя эти варианты первыми.