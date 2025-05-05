Россиян предупредили, что детская видеоняня может использоваться мошенниками

Устройства видеонаблюдения за детьми, такие как радионяня или видеокамеры, могут быть перехвачены преступниками, рассказала заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она уточнила, что многие пользователи не заморачиваются и ставят стандартные пароли на свои устройства, вроде «admin/admin» или «1234». Таким образом, злоумышленники могут легко угадать комбинацию, проверяя эти варианты первыми.

Мошенники придумали новую схему обмана

Однако другой проблемой может стать устаревшее программное обеспечение. Так, недорогие модели камер могут содержать ошибки в прошивке, которые используют мошенники. Также риск представляет подключение камеры к слабо защищенным Wi-Fi-сетям.

Ранее силовики задержали группу из 10 человек, которые обеспечивали функционирование SIM-боксов для массового обзвона россиян с мошенническими целями, передает передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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