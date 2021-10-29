«Защита верующих»: Таджикского блогера отправят в колонию за «неуважение к обществу»

Реальный срок авторам скандальных фотографий в центре Москвы мог быть ответом на общественный запрос, предположил адвокат Денис Широков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова ранее в пятницу, 29 октября были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Нарушителей обвинили по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Бобиев также будет выслан из России.

«Если суд пришел к такому выводу, значит, посчитал, что наказание не слишком сурово. Если оценивать [срок] с точки зрения гуманности, то нужно помнить, что сейчас идет серьезная защита тех самых верующих в стране. Любые действия, связанные с неуважением к церкви, к религии, к верующим, к любым конфессиям сурово наказываются. Это вопрос больше того настроения, которое в обществе царит. В принципе, ничего удивительного», - предположил Широков.

По словам адвоката, жесткий приговор может быть вызван отягчающими обстоятельствами, таких как наличие правонарушений в прошлом.

«Сложно сказать, что могло повлиять. Есть ряд отягчающих обстоятельств, и, что самое интересное, список этих обстоятельств ограничен. То есть предусмотрены все возможные варианты, при которых наказание может быть строже, чем для тех, у кого нет таких обстоятельств, и расширенному толкованию отягчающие обстоятельства не подлежат. Надо знать материалы дела, возможно, там были обстоятельства: совершение ранее преступления или еще что-то. Национальность, этническая группа, конечно, не могут являться такими. То, что они проявили очевидное неуважение к обществу – но и так эта статья подразумевает, что совершается неуважительное действие. Если они не находились в СИЗО всё это время, то это странное решение», - отметил юрист.

Ранее Бобиев был признан виновным в «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и получил 10 суток ареста, а также штраф в размере пяти тысяч рублей.

