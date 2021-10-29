Авторы скандального фото у Храма Василия Блаженного получили 10 месяцев колонии

Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии общего режима за скандальные фото на фоне храма Василия Блаженного, сообщает ТАСС.

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Мировой суд Тверского района признал молодых людей виновными «в совершении публичных действия, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих религиозные чувства верующих».

Ранее в Замоскворецком суде Москвы Бобиева признали виновным по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему назначили арест на 10 суток и штраф в размере 5 тысяч рублей. Также была арестована Чистова. Кроме того, суд принял решение выдворить Бобиева за пределы РФ.

Скандал разгорелся после того, как Бобиев и девушка, которая была одета в куртку с надписью «Полиция», имитировали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. сообщает RT.

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