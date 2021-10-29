Авторы скандального фото у Храма Василия Блаженного получили 10 месяцев колонии
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии общего режима за скандальные фото на фоне храма Василия Блаженного, сообщает ТАСС.
Мировой суд Тверского района признал молодых людей виновными «в совершении публичных действия, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих религиозные чувства верующих».
Ранее в Замоскворецком суде Москвы Бобиева признали виновным по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему назначили арест на 10 суток и штраф в размере 5 тысяч рублей. Также была арестована Чистова. Кроме того, суд принял решение выдворить Бобиева за пределы РФ.
Скандал разгорелся после того, как Бобиев и девушка, которая была одета в куртку с надписью «Полиция», имитировали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. сообщает RT.
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