«Чтоб неповадно было»: Кураев объяснил реальный срок за фото у храма

Если бы выложивший скандальное фото не был мусульманином, к ситуации отнеслись бы проще, считает Андрей Кураев.

Строгое наказание блогеру, выложившему оскорбительное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве, должно отбить желание ему подражать, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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Ранее блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии общего режима по статье об оскорблении чувств верующих из-за фотографии с имитацией орального секса на Красной площади. Бобиева также постановили депортировать из страны. Кроме того, на фотографии девушка была одета в куртку с надписью «полиция».

«Здесь есть несколько противоречивых факторов. С одной стороны, сам Василий Блаженный, в честь которого назван храм, был юродивым, ходил голым. Тем более что в храме Василия Блаженного прихожан нет, там службы редко бывают. С другой стороны, если бы среди участников [акции] были бы люди без исламской «подкладки», можно было бы более спокойно к этому относиться. А так это гражданин Таджикистана», - напомнил Кураев.
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По словам протодиакона, подобные истории вредят межнациональным отношениям в стране.

«Я помню историю, когда чеченские борцы где-то в Калмыкии помочились на статую Будды. Создавать такие прецеденты в современной ситуации довольно опасно, слишком много желающих подражать будет. Я не знаю, какое наказание могло быть оптимальным, но не должно быть такого, чтобы у их подписчиков в Instagram возникло желание им подражать», - отметил Кураев.

Ранее прокуратура проверила на оскорбление чувств верующих клип рэпера Моргенштерна из-за музыкантов, одетых в католические сутаны.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КолонияБлогерыХрамыОскорбление Чувств ВерующихРПЦ
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