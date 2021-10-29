«Чтоб неповадно было»: Кураев объяснил реальный срок за фото у храма

Ранее блогеры Руслан Бобиев и Анастасия Чистова получили 10 месяцев колонии общего режима по статье об оскорблении чувств верующих из-за фотографии с имитацией орального секса на Красной площади. Бобиева также постановили депортировать из страны. Кроме того, на фотографии девушка была одета в куртку с надписью «полиция».

«Здесь есть несколько противоречивых факторов. С одной стороны, сам Василий Блаженный, в честь которого назван храм, был юродивым, ходил голым. Тем более что в храме Василия Блаженного прихожан нет, там службы редко бывают. С другой стороны, если бы среди участников [акции] были бы люди без исламской «подкладки», можно было бы более спокойно к этому относиться. А так это гражданин Таджикистана», - напомнил Кураев.