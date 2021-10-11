Защита Раковой обжаловала ее арест
Сторона защиты экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой обжаловала ее арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Тверской районный суд Москвы 7 октября оправил под арест экс-замминистра просвещения Марину Ракову. По версии следствия, женщина в бытность чиновницей пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ были не выполнены, хотя и оплачены. Речь идет об ущербе в 50 миллионов рублей.
Своей вины Ракова не признает.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что экс-замминистра просвещения России Марина Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке с ранее судимой задержанной, склонной к насилию.
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