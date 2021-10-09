В ОНК Москвы рассказали об «унизительных» условиях содержания в ИВС экс-чиновницы Раковой

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова содержится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке с ранее судимой задержанной, склонной к насилию. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

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По словам правозащитницы, Ракова находится «в унизительном положении». Меркачева предположила, что экс-чиновницу «сознательно лишали самого необходимого, и в первую очередь — воды».

«Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», — цитирует ТАСС члена ОНК.

По данным из открытых источников, Марина Ракова ранее не была судима. Согласно законодательству, впервые оказавшихся в местах лишения свободы запрещено содержать под стражей вместе с имевшими опыт пребывания в таких учреждениях.

Ранее суд отправил под арест Ракову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, экс-чиновница пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемому ею Фонду новых форм развития образования, при этом часть работ не были выполнены. Следствие предполагает, что Ракова могла похитить до 50 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестЧиновникиМосква
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