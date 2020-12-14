Прокуратура просит для историка Соколова 15 лет колонии

Гособвинение просит 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко.

Сегодня в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга начались прения сторон, передает RT.

Адвокат историка-потрошителя Соколова обвинил свидетельницу в клевете

Соколова также обвиняют в приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с РИА ФАН сделал неожиданное признание, касающееся дела Олега Соколова.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:Олег СоколовСанкт-Петербург
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