Защита отрицает тяжелую форму алкоголизма Дмитрия Марьянова

СК установил официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Это разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом все разговоры о том, что актер страдал алкоголизмом, не имеют подтвержденных фактов. Об этом на пресс-конференции НСН заявила адвокат Виктория Крылова.

«Ходили слухи, что Марьянов был алкоголиком, но нет ни одного фото, где бы он был с бокалом. Не было ни одного спектакля, который бы он сорвал.