Защита отрицает тяжелую форму алкоголизма Дмитрия Марьянова
СК установил официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Это разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом все разговоры о том, что актер страдал алкоголизмом, не имеют подтвержденных фактов. Об этом на пресс-конференции НСН заявила адвокат Виктория Крылова.
«Ходили слухи, что Марьянов был алкоголиком, но нет ни одного фото, где бы он был с бокалом. Не было ни одного спектакля, который бы он сорвал.
Умер Дмитрий не от алкоголя, он умер от равнодушия, от человеческой халатности. Есть официальные документы, согласно которым Марьянов не страдал тяжелой формой алкоголизма. Вдова подтвердила, что с 4.09.2016 и до апреля 2017 года он алкоголя в рот не брал ни капли», - заявила Виктория Крылова.
Ранее сторона защиты сообщила, что, возможно, реабилитационный центр, где умер Дмитрий Марьянов, до сих пор неофициально работает.
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