Защита отрицает тяжелую форму алкоголизма Дмитрия Марьянова

18 октября 201915:01

СК установил официальную причину смерти Дмитрия Марьянова. Это разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом все разговоры о том, что актер страдал алкоголизмом, не имеют подтвержденных фактов. Об этом на пресс-конференции НСН заявила адвокат Виктория Крылова.

«Ходили слухи, что Марьянов был алкоголиком, но нет ни одного фото, где бы он был с бокалом. Не было ни одного спектакля, который бы он сорвал.

Дело о смерти Дмитрия Марьянова суд начнет рассматривать в ближайшее время

Умер Дмитрий не от алкоголя, он умер от равнодушия, от человеческой халатности. Есть официальные документы, согласно которым Марьянов не страдал тяжелой формой алкоголизма. Вдова подтвердила, что с 4.09.2016 и до апреля 2017 года он алкоголя в рот не брал ни капли», - заявила Виктория Крылова.

Ранее сторона защиты сообщила, что, возможно, реабилитационный центр, где умер Дмитрий Марьянов, до сих пор неофициально работает.

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ФОТО: РИА Новости
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