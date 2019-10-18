Адвокат Марьянова: Актёра можно было спасти
Актера Дмитрия Марьянова можно было спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь. Но, подписывая договор, супруга Ксения Владимировна не обратила внимания, что центр таковую не оказывает. Об этом на пресс-конференции НСН заявила адвокат Виктория Крылова.
«Умирал Марьянов тяжело, под конец он кричал от боли, его выносили на машину в руках, когда поняли, что происходит что-то страшное. Его можно было спасти. Начиная с 10.15 утра 15 октября, когда появились первые жалобы, у него упало давление, речь была замедлена.
Супруга хотела перевести в другую клинику, но Ксению Владимировну отговорила Оксана Богданова. Реабилитационный центр, куда привезли Марьянова, вроде бы закрылся. По неофициальным данным он работает до сих пор», - пояснила адвокат семья Марьяновых.
Ранее Виктория Крылова назвала НСН статьи, по которым предъявлено обвинение директору центра «Феникс», где провел свои последние дни Дмитрий Марьянов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Президент Турции опроверг нарушение перемирия на севере Сирии
- Иного не дано. Глава «Газпрома» за продление контракта с Украиной
- Появились новые факты из жизни Хачатуряна и убивших его дочерей
- Киев принял все законы по амнистии в рамках «Минска» не для всех
- Набиуллина не исключает более резкое снижение ключевой ставки