Адвокат Марьянова: Актёра можно было спасти

Актера Дмитрия Марьянова можно было спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь. Но, подписывая договор, супруга Ксения Владимировна не обратила внимания, что центр таковую не оказывает. Об этом на пресс-конференции НСН заявила адвокат Виктория Крылова.

«Умирал Марьянов тяжело, под конец он кричал от боли, его выносили на машину в руках, когда поняли, что происходит что-то страшное. Его можно было спасти. Начиная с 10.15 утра 15 октября, когда появились первые жалобы, у него упало давление, речь была замедлена.