Дело о смерти Дмитрия Марьянова суд начнет рассматривать в ближайшее время

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, на 47-ом году жизни. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, где многократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие. Однако директор центра отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь.

По инициативе участников интернет-сообщества «Группа памяти Дмитрия Марьянова» в пресс-центре НСН проходит конференция, где адвокат семьи Виктория Крылова завила, что скоро рассмотрением дела займется суд.

«Семья хочет справедливости и только справедливости. Для семьи вопрос наследства является вторичным. Два года шло следствие. Сегодня поступили хорошие новости. Обвинительное заключение утверждено и в ближайшие дни будет рассматриваться в Лобненском городском суде.