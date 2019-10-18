Дело о смерти Дмитрия Марьянова суд начнет рассматривать в ближайшее время
Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, на 47-ом году жизни. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, где многократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие. Однако директор центра отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь.
По инициативе участников интернет-сообщества «Группа памяти Дмитрия Марьянова» в пресс-центре НСН проходит конференция, где адвокат семьи Виктория Крылова завила, что скоро рассмотрением дела займется суд.
«Семья хочет справедливости и только справедливости. Для семьи вопрос наследства является вторичным. Два года шло следствие. Сегодня поступили хорошие новости. Обвинительное заключение утверждено и в ближайшие дни будет рассматриваться в Лобненском городском суде.
Дело затянулось из-за двух больших экспертиз, подавались многочисленные ходатайства. Директора реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову сейчас обвиняют по статье 232, ч.2 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть) и с.125 (оставление в опасности). В таком виде дело уходит в суд», - отметила Крылова.
Адвокат заявила, что в данном виде обвинение в адрес Богдановой остаётся неполным.
«Мы просим возбудить уголовное дело – как минимум! – по двум статьям: незаконное лишение свободы [Марьянова] и незаконная медицинская деятельность в реабилитационном центре…он вообще не имел в штате врачей, центр занимался социальной реабилитацией лиц с девиантным поведением», - добавила адвокат.
Как отмечается в сообщении пресс-службы СК, причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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