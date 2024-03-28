«Защита от утечки»: Названы плюсы планшетов на базе ОС «Аврора» для бюджетников

Планшеты на базе отечественной операционной системы «Аврора» имеют цикл поддержки в пять-семь лет, а также защиту от слежки и утечки данных, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.

Ранее Forbes выяснил, что одним из пунктов формирующегося нацпроекта «Экономика данных» станет приобретение 1,1 млн планшетов на базе ОС «Аврора» у российских производителей. Предполагается, что планшеты достанутся учителям, врачам, сотрудникам экстренных служб и полицейским, а сумма закупки составит около 50 млрд рублей. Муртазин перечислил плюсы планшетов на «Авроре».