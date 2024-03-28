«Защита от утечки»: Названы плюсы планшетов на базе ОС «Аврора» для бюджетников
«Аврора» пятой версии будет наиболее привычна пользователям, так как похожа на Android, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Планшеты на базе отечественной операционной системы «Аврора» имеют цикл поддержки в пять-семь лет, а также защиту от слежки и утечки данных, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.
Ранее Forbes выяснил, что одним из пунктов формирующегося нацпроекта «Экономика данных» станет приобретение 1,1 млн планшетов на базе ОС «Аврора» у российских производителей. Предполагается, что планшеты достанутся учителям, врачам, сотрудникам экстренных служб и полицейским, а сумма закупки составит около 50 млрд рублей. Муртазин перечислил плюсы планшетов на «Авроре».
«Если говорить про «Аврору» пятой версии, то она более привычная, чем предыдущие варианты. Она похожа на Android, воспринимается как Android, управление такое же. Если мы говорим про учителей и всех остальных, то вопрос в софте, который они будут использовать. То есть, там есть «Аврора Центр», магазин приложений. Да, там не будет по умолчанию игрушек и чего-то подобного, но они и не нужны, это рабочий планшет. Такое устройство имеет несомненные плюсы, в частности долгий цикл поддержки. Оно будет поддерживаться не один-два года, а пять-семь лет. Также плюс в том, что это защищенное устройство от слежки, утечки данных и так далее. Мы полностью как страна контролируем это устройство», – сказал Муртазин.
При этом он отметил, что обеспечить бюджетников миллионом планшетов на «Авроре» получится только в течение пяти-шести лет.
«Все те, кто занят в госсекторе, должны пересаживаться на «Аврору», это идеальный сценарий. Он, к сожалению, не реализуется ближайшие годы. Когда мы говорим про миллион планшетов на «Авроре», надо понимать, что это тоже период не одного-двух лет. Это в перспективе пяти-шести лет… Потихоньку будут наращивать обороты и производство внутри России», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее издание CNews со ссылкой на представителей Fplus сообщило, что за четыре месяца с начала продаж в России было продано почти 800 смартфонов и более 100 планшетов компании Fplus под управлением ОС «Аврора». Новинки поступили в продажу 7 ноября прошлого года. Речь идет о планшете Fplus Life Tab Plus и защищенном смартфоне Fplus R570E. Устройства продаются по цене 17 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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