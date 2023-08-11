«Известия»: В Совфеде начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»

По данным издания, Совфед получил аппараты нескольких российских брендов, в том числе компании «Аквариус». В случае успеха эксперимента число отечественных смартфонов могут увеличить.

«На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач», — рассказал источник газеты.

Собеседник в Совфеде подтвердил начало тестирования планшетов и смартфонов на ОС «Аврора», однако отметил, что говорить о его первых результатах преждевременно: следует оценить основные функции гаджетов и «провести тесты сопутствующих программных продуктов». По словам источника, российские устройства должны дополнить иностранную технику сотрудников СФ и подготовить почву для перехода на отечественные аппараты в случае необходимости.

Гаджеты на «Авроре» тестируют в госструктурах на фоне отказа от использования техники американской компании Apple. Ранее некоторые ведомства — в том числе Минпромторг, Минтранс, Росавиация — запретили работникам пользоваться смартфонами iPhone в служебных целях.

В июне стало известно, что аппарат правительства РФ проводит тестирование планшета Kvadra-T от российской группы компаний Yadro, напоминает RT.

