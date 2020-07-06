Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Источник отмечает, что в суд поступили жалобы на обвинительный приговор по делу от осуждённого Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осуждённого Юрия Итина, отмечает РИА ФАН.
Напомним, приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа», был вынесен 26 июня. Режиссер Кирилл Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей, Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, пишет Газета.ру.
Ранее в беседе с НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов предположил, что защитники будут стараться оспорить данный приговор в сторону его большего смягчения.
«Я уверен, что приговор является компромиссным. Имеет место общественный резонанс, кроме того, по этому делу полностью компенсирован ущерб. Этот приговор будут пытаться оспорить адвокаты, я в этом уверен. Наверное, по их мнению, он жесткий. Правовая возможность смягчить эту меру наказания есть», - добавил он.
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