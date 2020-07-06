Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда Москвы. Источник отмечает, что в суд поступили жалобы на обвинительный приговор по делу от осуждённого Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осуждённого Юрия Итина, отмечает РИА ФАН.

Напомним, приговор фигурантам дела «Седьмой студии» по обвинению в хищении по меньшей мере 129 млн рублей, выделенных Минкультом на реализацию проекта «Платформа», был вынесен 26 июня. Режиссер Кирилл Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей, Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки и штрафы, пишет Газета.ру.