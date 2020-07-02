Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату присужденного ему штрафа

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег на то, чтобы заплатить штраф, выписанный ему по делу «Седьмой студии».

«Я могу переехать из Москвы в любой уголок России, но не могу покинуть страну, пока не заплачу огромную сумму денег Министерству культуры. Сумму, которой у меня определённо нет», - рассказал Серебренников в интервью The Hollywood Reporter.