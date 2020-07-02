Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату присужденного ему штрафа
Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег на то, чтобы заплатить штраф, выписанный ему по делу «Седьмой студии».
«Я могу переехать из Москвы в любой уголок России, но не могу покинуть страну, пока не заплачу огромную сумму денег Министерству культуры. Сумму, которой у меня определённо нет», - рассказал Серебренников в интервью The Hollywood Reporter.
Режиссер добавил, что ему пытаются помочь всем миром, сообщает РЕН ТВ. По его словам, зарубежные коллеги запускают кампании по сбору средств, чтобы «выкупить» его.
26 июня Мещанский суд Москвы взыскал с фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба, сообщает RT.
Телеведущий Владимир Познер в эфире НСН заявил, что считает приговор несправедливым.
«Я читал высказывания судьи, которая настаивает, что это была группировка, специально собравшаяся, чтобы похитить деньги. Я с этим абсолютно не согласен и считаю, что этот приговор несправедлив», - сказал Познер.
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