«Компромиссный приговор». Адвокат Карабанов о наказании Серебренникову
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН уверен, что внимание общественности, прикованное к этому делу, смягчил приговор.
В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский получили условные сроки, экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум - штраф, от уплаты которого она освобождена из истечением срока давности.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН предположил, что защитники будут стараться оспорить данный приговор в сторону его большего смягчения.
«Я уверен, что приговор является компромиссным. Имеет место общественный резонанс, кроме того, по этому делу полностью компенсирован ущерб. Этот приговор будут пытаться оспорить адвокаты, я в этом уверен. Наверное, по их мнению, он жесткий. Правовая возможность смягчить эту меру наказания есть», - добавил он.
Ранее народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила НСН, что дело Серебранникова олицетворяет процесс запугивания деятелей культуры. По ее словам, ей очень страшно и нехорошо от подобных дел.
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