«Компромиссный приговор». Адвокат Карабанов о наказании Серебренникову

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский получили условные сроки, экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум - штраф, от уплаты которого она освобождена из истечением срока давности.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН предположил, что защитники будут стараться оспорить данный приговор в сторону его большего смягчения.