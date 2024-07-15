Защита обжаловала приговор Беркович и Петрийчук
Защита обжаловала приговор театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обеих Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов).
Второй Западный окружной военный суд 8 июля приговорил каждую к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Их признали виновными в оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол». Беркович и Петрийчук вину не признали.
Адвокат Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что на приговор подана апелляционная жалоба.
Ранее утверждалось, что Беркович и Петрийчук получат возможность на условно-досрочное освобождение в 2026 году.
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