Защита обжаловала приговор Беркович и Петрийчук

Второй Западный окружной военный суд 8 июля приговорил каждую к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Их признали виновными в оправдании терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол». Беркович и Петрийчук вину не признали.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что на приговор подана апелляционная жалоба.

Ранее утверждалось, что Беркович и Петрийчук получат возможность на условно-досрочное освобождение в 2026 году.



