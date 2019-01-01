Защита Мамаева попросила помощи у Москальковой
Защита футболиста Павла Мамаева обратилась с к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании. Оно должно состояться 13 июня в Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС. Источник отмечает, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов также просит обратиться к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом о нарушениях прав футболистов, отмечает РИА ФАН.
Как напоминает RT, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела.
Ранее НСН сообщала, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в случае этапировия в колонию могут поработать там тренерами. Как отмечает агентство «Р-Спорт», об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она предположила, что футболисты могли бы заниматься с несовершеннолетними заключенными.
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