Защита Мамаева попросила помощи у Москальковой

Защита футболиста Павла Мамаева обратилась с к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании. Оно должно состояться 13 июня в Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС. Источник отмечает, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов также просит обратиться к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом о нарушениях прав футболистов, отмечает РИА ФАН.

Как напоминает RT, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима, Кирилла Кокорина - к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам колонии. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.