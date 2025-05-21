СМИ: Разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесли непоправимый ущерб политическим позициям Украины и Европы. Об этом пишет Reuters.

«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь... Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя», — отмечает агентство.

По его данным, Украина обеспокоена заявлением американского лидера об ограничении посреднической роли Вашингтона, а Европа шокирована отсутствием ультиматумов для президента России. В материале отмечается, что исход беседы лидеров двух стран «будет особенно трудно принять».

Ранее СМИ сообщили, что европейские лидеры поражены нежеланием Дональда Трампа «оказать большее давление на Россию», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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