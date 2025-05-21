Избранный президент Румынии назвал неуместной отправку войск на Украину
Отправка войск Румынии в составе миротворческих сил на Украину неуместна, считает избранный президент республики Никушор Дан. Об этом он заявил в интервью Politico.
«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет», — подчеркнул политик.
По словам Дана, такие шаги были бы не очень уместны из-за напряженности между Румынией и Россией, которая «и так уже существует». В то же время избранный президент поддержал усилия Европы по укреплению безопасности континента и выразил желание сохранить партнерство с США.
Ранее стало известно, что Никушор Дан, занимавший пост мэра Бухареста, стал победителем второго тура выборов президента Румынии. За политика проголосовали 53,60% избирателей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru