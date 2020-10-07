Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови

Адвокат Сергей Бадамшин опроверг информацию о том, что в крови журналиста Ивана Голунова обнаружены следы амфетамина.

«Враньё», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

В свою очередь, Алексей Коврижкин, адвокат обвиняемого по делу Голунова Игоря Ляховца, также отреагировал на эти сообщения.

«В материалах экспертизы были образцы других людей, в крови которых был амфетамин. Они были упомянуты для сравнения с кровью Голунова. В самой крови Голунова наркотических веществ не было», — подчеркнул адвокат.

Ранее в среду, 7 октября, некоторые СМИ сообщили, что в экспертизе Ивана Голунова описывается наличие амфетамина в его крови, напоминает RT.