Защита Голунова опровергла сообщения о следах амфетамина в его крови

Адвокат Сергей Бадамшин опроверг информацию о том, что в крови журналиста Ивана Голунова обнаружены следы амфетамина.

«Враньё», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит ТАСС.

В свою очередь, Алексей Коврижкин, адвокат обвиняемого по делу Голунова Игоря Ляховца, также отреагировал на эти сообщения.

«В материалах экспертизы были образцы других людей, в крови которых был амфетамин. Они были упомянуты для сравнения с кровью Голунова. В самой крови Голунова наркотических веществ не было», — подчеркнул адвокат.

Ранее в среду, 7 октября, некоторые СМИ сообщили, что в экспертизе Ивана Голунова описывается наличие амфетамина в его крови, напоминает RT.

СМИ: Эксперты нашли в крови Голунова амфетамин

Между тем, в начале сентября стало известно, что в обвинение бывшим полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, добавили статью о совершении преступления организованной группой. Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин, сообщает «Интерфакс».

Ранее экс-полицейских обвиняли в фальсификации доказательства, незаконном обороте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий с применением насилия.

7 августа сообщалось, что расследование дела Голунова завершено. Обвиняемые – бывшие полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец. По версии следствия, сотрудники полиции под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики с целью продвинуться по службе. Ляховец вину не признаёт, заказчик в деле не назван.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЖурналистыНаркотикиРасследованиеИван Голунов
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