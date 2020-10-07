СМИ: Эксперты нашли в крови Голунова амфетамин
Эксперты ФСБ нашли в крови журналиста Ивана Голунова следы амфетамина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что в проведенной экспертизе есть противоречие. Так, в части с выводами сказано, что в крови журналиста не было выявлено запрещенных веществ, они были обнаружены только на волосах. Но в описательной части экспертизы имеется информация, что в крови Голунова был амфетамин.
Защита журналиста назвала сообщение ТАСС «враньем».
Напомним, журналист-расследователь Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по подозрению в распространении наркотиков. Ряд крупнейших изданий выступил в поддержку журналиста. Спустя несколько дней обвинения с журналиста сняли, а полицейских, участвовавших в незаконных действиях, начали преследовать по уголовным статьям о превышении полномочий, фальсификации улик и обороте наркотических средств. Экс-полицейские, участвовавшие в фальсификации оперативно-розыскной деятельности, сейчас находятся под арестом.
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