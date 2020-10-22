Защита Ефремова потребовала провести новую экспертизу

Погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова курьер Сергей Захаров мог выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности. С таким заявлением в ходе заседания в Мосгорсуде выступила судебно-медицинский эксперт Елена Кучина, которая была приглашена стороной защиты. В связи с этим адвокат артиста потребовал назначить новую судебную экспертизу, отмечает РИА Новости.

Петр Хархорин отметил, что в его распоряжении есть снимки автомобиля, на которых видно, что Сергей Захаров использовал специальные заглушки, чтобы «машина не пищала».

Напомним, по данным проведенной ранее экспертизы, Захаров был пристегнут, на его теле имеются соответствующие повреждения. По этой причине Хархорин и предложил суду назначить уточняющую экспертизу.

Ефремов отказался от одного из своих адвокатов

Накануне сообщалось, что Михаил Ефремов выплатил компенсации еще трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП с его участием. Как пишет ТАСС, ссылаясь на заявление одного из защитников артиста Романа Филиппова, деньги на их счета перевел его адвокат.

Другой защитник Михаила Ефремова – Петр Хархорин уточнил, что утром 21 октября трем потерпевшим перевели по 1 млн рублей. Адвокат подчеркнул, что в связи с выплатой компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрыт, подчеркивает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьДТПМосгорсудМихаил Ефремов
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