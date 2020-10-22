Ефремов отказался от одного из своих адвокатов
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет за смертельное ДТП, отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, сообщает агентство ТАСС.
В ходе рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор артист заявил, что отказывается от услуг Алешкина, так как ему «хватит и трёх адвокатов». Суд принял решение ходатайство удовлетворить.
Ранее жалоба на приговор была подана уже бывшими адвокатами актера Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской, которые не явились 22 октября в суд для снятия их жалобы с рассмотрения.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский ранее сообщил, что Алешкин вёл с ним переговоры о примирении сторон, однако потерпевшие по-прежнему выступают против смягчения приговора, несмотря на получение от Ефремова материальной компенсации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Украина может получить собственную вакцину от коронавируса примерно через год
- ЛДПР предложила отменить НДФЛ для малоимущих
- Песков: Путин не встречался с Чубайсом
- Названы вероятные места размещения новых военных баз Украины
- Голикова: дистанционка в школах должна быть частью обучения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru