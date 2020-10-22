Ефремов отказался от одного из своих адвокатов

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет за смертельное ДТП, отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, сообщает агентство ТАСС.

В ходе рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор артист заявил, что отказывается от услуг Алешкина, так как ему «хватит и трёх адвокатов». Суд принял решение ходатайство удовлетворить.

Ранее жалоба на приговор была подана уже бывшими адвокатами актера Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской, которые не явились 22 октября в суд для снятия их жалобы с рассмотрения.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский ранее сообщил, что Алешкин вёл с ним переговоры о примирении сторон, однако потерпевшие по-прежнему выступают против смягчения приговора, несмотря на получение от Ефремова материальной компенсации.

