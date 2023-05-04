Защита Блиновской опротестовала домашний арест блогера
Адвокат блогера Елены Блиновской обжаловала решение о домашнем аресте подзащитной. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненсого районного суда российской столицы, передает ТАСС.
Защита просит заменить назначенную меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее суд заключил под домашний арест до 26 июня Блиновскую по обвинению в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей.
Создательница тренинга «Марафон желаний» была задержана при попытке пересечь границу России на арендованном Maybach. За последнее время сразу несколько популярных блогеров оказались под пристальным вниманием силовиков.
Например, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки. МВД проверяет её на неуплату налогов и отмывание денег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru