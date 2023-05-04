Защита Блиновской опротестовала домашний арест блогера

Создательница тренинга «Марафон желаний» была задержана при попытке пересечь границу России на арендованном Maybach. За последнее время сразу несколько популярных блогеров оказались под пристальным вниманием силовиков.

Например, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки. МВД проверяет её на неуплату налогов и отмывание денег.

