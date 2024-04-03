«Защищают военные»: Генерал Болдырев усомнился, что предприятия справятся с дронами

Минниханов предложил каждому предприятию в республике решать проблему собственной безопасности самостоятельно после атак на Елабугу и Нижнекамск. «Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», - среди прочего сказал он. Однако Болдырев усомнился в том, что региональные предприятия смогут противостоять подобной угрозе.

«Это абсолютно не дело предприятий, они должны выпускать продукцию, а военные должны защищать, это их святой долг и обязанность. Не вижу в словах Минниханова дискредитации армии, он наоборот подталкивает производителей. Мол, сами там проявляйте большую инициативу. Но еще раз – предприятия не должны защищаться. Они должны одну задачу выполнять – производить как можно больше», - рассказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев также предположил, что дрон является серьезной угрозой и справиться с ним «кустарными средствами» невозможно, напоминает «Радиоточка НСН».

