Милонов о борьбе с домашним насилием: Защищать нельзя вмешиваться
Депутат высказал НСН противоречивые тезисы о том, как в России следует защищать граждан от домашних побоев.
В Госдуме готовят комплексный законопроект о противодействии насилию в семье. Об этом сообщил на брифинге глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, нельзя решить проблему домашнего насилия только уголовными мерами, следует подходить к вопросу с точки зрения защиты семьи. Рабочая группа ведёт работу над поправками, которые будут внесены и в законодательство об опеке, и в Уголовный кодекс, и в Кодекс об административных правонарушениях.
Несмотря на то, что тема домашнего насилия стала особенно острой после дела сестёр Хачатурян и нашла поддержку в стенах нижней палаты парламента, у идеи невмешательства государства в семейную жизнь остался верный сторонник — депутат Госдумы Виталий Милонов. В эфире НСН он заявил, что подогревают интерес к теме побоев в семье исключительно представители нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом парламентарий осудил насилие как таковое, не уточнив, как именно с ним следует бороться.
«Вопрос насилия в семье — выгодная тема для всех дурно пахнущих феминисток, которые облизывают своих друзей геев. Эта тема происходит исключительно из феминистских и ЛГБТ-флешмобов, обсуждение, обсасывание так называемого насилия в семье. Главной задачей тех, кто пропагандирует якобы борьбу с семейным насилием, является пропаганда отсутствия семьи как таковой. Пропаганда иных форм отношений, которые им кажутся новой реальностью и новым миром. А насилие, любое, независимо от того, кто кого бьёт, должно быть наказано», — заявил Милонов.
Не изменило позиции депутата и то, что сейчас о борьбе с домашним насилием говорят не только общественники, но и его коллеги по парламенту. Большинство обладателей депутатских мандатов, по словам Милонова, едины во мнении, что вмешиваться в семейные дела государству не стоит. При этом защищать жертв насилия, независимо от его вида, государство должно, убеждён депутат.
«Сейчас в Госдуму постоянно поступают инициативы [по теме домашнего насилия], мы их обсуждаем, ни одну не откидываем. Но позиция большинства депутатов однозначна: если государство будет влезать в отношения между мужчиной и женщиной на семейном уровне, ничего хорошего из этого не получится. Я считаю, что случаи, подпадающие под уголовщину, должны быть расследованы, и защищены люди, подвергающиеся насилию, а влезать в семейные скандалы, это скотство. Это ненормально. Пусть муж и жена сегодня утром поссорились, а ночью помирились. Это семейная жизнь, утверждать обратное могут лишь феминистки, которые живут сильными свободными женщинами с котиками и цветочками в Instagram, но без мужа и детей», — подытожил Милонов.
Напомним, декриминализация домашнего насилия произошла в России в 2017 году. Согласно новым нормам, побои в отношении близких родственников переведены из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
Закон о противодействии домашнему насилию стал особенно актуальным после дела сестер Хачатурян. В июле 2018 года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.
14 июня суд вынес сестрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей