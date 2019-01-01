Милонов о борьбе с домашним насилием: Защищать нельзя вмешиваться

«Сейчас в Госдуму постоянно поступают инициативы [по теме домашнего насилия], мы их обсуждаем, ни одну не откидываем. Но позиция большинства депутатов однозначна: если государство будет влезать в отношения между мужчиной и женщиной на семейном уровне, ничего хорошего из этого не получится. Я считаю, что случаи, подпадающие под уголовщину, должны быть расследованы, и защищены люди, подвергающиеся насилию, а влезать в семейные скандалы, это скотство. Это ненормально. Пусть муж и жена сегодня утром поссорились, а ночью помирились. Это семейная жизнь, утверждать обратное могут лишь феминистки, которые живут сильными свободными женщинами с котиками и цветочками в Instagram, но без мужа и детей», — подытожил Милонов.

Напомним, декриминализация домашнего насилия произошла в России в 2017 году. Согласно новым нормам, побои в отношении близких родственников переведены из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Закон о противодействии домашнему насилию стал особенно актуальным после дела сестер Хачатурян. В июле 2018 года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.

14 июня суд вынес сестрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.

