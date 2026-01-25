Зарубин: Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса

Зарубин отметил, что на пальце Кушнера было такое же кольцо, как и у Грюнбаума, и подчеркнул, что это явно устройства для мониторинга физиологических показателей, включая стресс. По наблюдению Зарубина, особого стресса у американцев в тот момент не наблюдалось.

Кроме того, на запястье Кушнера журналист заметил красную нить - традиционный оберег, приносящий удачу.

Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником лидера США Стивеном Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом состоялись в ночь на 23 января 2026 года и продолжались около четырёх часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».