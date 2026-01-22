В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Информация о поездке спецпосланника в Россию была обнародована им самим в интервью американским СМИ. Он уточнил, что встреча с российским президентом была запланирована на 22 января и состоялась по запросу российской стороны. В Кремле воздержались от комментариев относительно хода переговоров. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что любые оценки заявлений американской стороны до завершения контактов являются преждевременными.

Переговорный процесс осложняется сохраняющимися разногласиями между сторонами. По данным Bloomberg, Россию не устраивает отсутствие в обсуждаемых документах гарантий нерасширения НАТО и закрепления нейтрального статуса Украины. Москва также настаивает на ограничениях численности и вооружений украинских сил, урегулировании санкционного вопроса и выполнении территориальных требований, ранее обозначенных российской стороной, передает «Радиоточка НСН».

