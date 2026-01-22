В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В Москве начались переговоры президента России с спецпосланником президента США, которые посвящены обсуждению последних американских инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщалось ранее, спецпосланника США на переговорах вновь сопровождает Джаред Кушнер. Накануне визита представитель американской стороны заявил, что процесс урегулирования находится на завершающей стадии.

Песков назвал основную тему переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Информация о поездке спецпосланника в Россию была обнародована им самим в интервью американским СМИ. Он уточнил, что встреча с российским президентом была запланирована на 22 января и состоялась по запросу российской стороны. В Кремле воздержались от комментариев относительно хода переговоров. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что любые оценки заявлений американской стороны до завершения контактов являются преждевременными.

Переговорный процесс осложняется сохраняющимися разногласиями между сторонами. По данным Bloomberg, Россию не устраивает отсутствие в обсуждаемых документах гарантий нерасширения НАТО и закрепления нейтрального статуса Украины. Москва также настаивает на ограничениях численности и вооружений украинских сил, урегулировании санкционного вопроса и выполнении территориальных требований, ранее обозначенных российской стороной, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры