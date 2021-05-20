Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Крупные зарубежные IT-компании должны будут открыть представительство в РФ и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для полноценной работы в России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Он отметил, что требования законопроекта о регулировании деятельности иностранных технологических компаний просты. Требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что международные организации должны уделить внимание теме регулирования в интернете, Россия поднимет этот вопрос в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума
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