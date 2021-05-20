Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора

Он отметил, что требования законопроекта о регулировании деятельности иностранных технологических компаний просты. Требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что международные организации должны уделить внимание теме регулирования в интернете, Россия поднимет этот вопрос в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ).

