Россия поднимет в ПАСЕ вопрос регулирования в интернете

Международные организации должны уделить внимание теме регулирования в интернете, Россия поднимет этот вопрос в Парламентских ассамблеях ОДКБ и Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Он напомнил, что ровно 30 лет назад был утвержден стандарт Всемирной паутины – www. В 2001 году в России число пользователей интернета не превышало 3,6 % населения, а в 2021 году – 85%.

По его словам, раньше никто не думал о том, что интернет будет использоваться для продажи наркотиков, распространения экстремисткой и террористической информации и так далее. В эпоху информационного общества появление новых угроз опережает создание соответствующих мер защиты от них.

Володин подчеркнул, что бороться с киберспреступлениями нужно сообща, на международном уровне. Учитывая, что в последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве.

Ранее в Госдуме предложили обязать IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян открывать филиалы в РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КиберпреступностьИнтернетПАСЕВячеслав Володин
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