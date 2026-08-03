Россияне готовы уменьшить кухню ради домашнего офиса
Почти половина покупателей недвижимости в России согласна урезать площадь кухни для обустройства полноценного домашнего офиса или расширения других комнат. Об этом порталу NEWS.ru рассказала директор по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина, отметившая возросшие требования граждан к функциональности жилых пространств.
Согласно опросам, 21% респондентов предпочтут выделить метры под рабочую зону, а 22% отдадут предпочтение более просторной спальне. Еще 18% готовы пожертвовать кухонным пространством ради увеличения гостиной.
Эксперт советует даже в небольших кухнях-гостиных четко разделять функциональные сегменты для работы, приема пищи и отдыха, подбирая габариты обеденного стола под фактическое количество членов семьи.
Несмотря на тренд к оптимизации площадей, для 30% участников исследования кухня остается главным помещением в доме, и они категорически отказываются уменьшать ее размеры. При этом около 9% респондентов, напротив, выступают за полный отказ от изолированных комнат в пользу единой объединенной зоны для приготовления пищи и семейного досуга.
Ранее россиянам рассказали о рисках незаконной перепланировки квартиры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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