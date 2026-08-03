Россияне готовы уменьшить кухню ради домашнего офиса

Почти половина покупателей недвижимости в России согласна урезать площадь кухни для обустройства полноценного домашнего офиса или расширения других комнат. Об этом порталу NEWS.ru рассказала директор по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина, отметившая возросшие требования граждан к функциональности жилых пространств.

Согласно опросам, 21% респондентов предпочтут выделить метры под рабочую зону, а 22% отдадут предпочтение более просторной спальне. Еще 18% готовы пожертвовать кухонным пространством ради увеличения гостиной.