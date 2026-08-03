Россияне готовы уменьшить кухню ради домашнего офиса

Почти половина покупателей недвижимости в России согласна урезать площадь кухни для обустройства полноценного домашнего офиса или расширения других комнат. Об этом порталу NEWS.ru рассказала директор по продукту ГК «Гранель» Светлана Шульгина, отметившая возросшие требования граждан к функциональности жилых пространств.

Согласно опросам, 21% респондентов предпочтут выделить метры под рабочую зону, а 22% отдадут предпочтение более просторной спальне. Еще 18% готовы пожертвовать кухонным пространством ради увеличения гостиной.

Опрос: Удаленка позволила россиянам сократить расходы на 30-50%

Эксперт советует даже в небольших кухнях-гостиных четко разделять функциональные сегменты для работы, приема пищи и отдыха, подбирая габариты обеденного стола под фактическое количество членов семьи.

Несмотря на тренд к оптимизации площадей, для 30% участников исследования кухня остается главным помещением в доме, и они категорически отказываются уменьшать ее размеры. При этом около 9% респондентов, напротив, выступают за полный отказ от изолированных комнат в пользу единой объединенной зоны для приготовления пищи и семейного досуга.

Ранее россиянам рассказали о рисках незаконной перепланировки квартиры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:НедвижимостьКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры