Случайно «сломался»: Почему в России перестал работать Google

Герман Клименко заявил НСН, что раньше Google уже случайно «ломался», когда Роскомнадзор блокировал YouTube.

Сбой в работе поисковика Google в России вряд ли произошел намеренно, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Россияне сообщили о масштабном сбое в работе Google. Пользователи не могут воспользоваться поисковиком, а у части россиян не открываются сайты в браузере Chrome. Больше всего жалоб зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. При этом с VPN всё работает нормально. Клименко раскрыл, в чем может быть причина.

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«Санкций против Google у нас нет. Поэтому либо это сбой у самого Google, либо у нас какие‑то проблемы. У нас уже было что‑то подобное, когда мы начали тормозить YouTube. Тогда это немножко сказалось на Google. Мне кажется, это не вопрос какого‑то реального подхода — слишком крупная история. Вроде пока мы не ссорились с Google так, как с компанией Apple. Бывают сбои, которые никто особо не хотел, — однако так получилось», рассказал он.

Позднее Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, а сервисы вновь заработали.

Ранее стало известно, что приложение российского платёжного сервиса «Яндекс Пэй» перестало отображаться в магазине приложений Apple AppStore, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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