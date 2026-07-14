«Санкций против Google у нас нет. Поэтому либо это сбой у самого Google, либо у нас какие‑то проблемы. У нас уже было что‑то подобное, когда мы начали тормозить YouTube. Тогда это немножко сказалось на Google. Мне кажется, это не вопрос какого‑то реального подхода — слишком крупная история. Вроде пока мы не ссорились с Google так, как с компанией Apple. Бывают сбои, которые никто особо не хотел, — однако так получилось», — рассказал он.

Позднее Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, а сервисы вновь заработали.

Ранее стало известно, что приложение российского платёжного сервиса «Яндекс Пэй» перестало отображаться в магазине приложений Apple AppStore, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

