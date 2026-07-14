Случайно «сломался»: Почему в России перестал работать Google
Герман Клименко заявил НСН, что раньше Google уже случайно «ломался», когда Роскомнадзор блокировал YouTube.
Сбой в работе поисковика Google в России вряд ли произошел намеренно, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Россияне сообщили о масштабном сбое в работе Google. Пользователи не могут воспользоваться поисковиком, а у части россиян не открываются сайты в браузере Chrome. Больше всего жалоб зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. При этом с VPN всё работает нормально. Клименко раскрыл, в чем может быть причина.
«Санкций против Google у нас нет. Поэтому либо это сбой у самого Google, либо у нас какие‑то проблемы. У нас уже было что‑то подобное, когда мы начали тормозить YouTube. Тогда это немножко сказалось на Google. Мне кажется, это не вопрос какого‑то реального подхода — слишком крупная история. Вроде пока мы не ссорились с Google так, как с компанией Apple. Бывают сбои, которые никто особо не хотел, — однако так получилось», — рассказал он.
Позднее Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple, а сервисы вновь заработали.
Ранее стало известно, что приложение российского платёжного сервиса «Яндекс Пэй» перестало отображаться в магазине приложений Apple AppStore, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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