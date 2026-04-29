Зарплаты «синих воротничков» выросли на 50% за полгода
Зулия Лоикова заявила НСН, что закрыть пробел рабочих специальностей не получится даже с учетом интереса к обучению среди выпускников школ.
Зарплаты «синих воротничков» выросли на 50% за полгода, это рекордные значения для всех отраслей, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
Российской экономике грозит беспрецедентная нехватка рабочей силы. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Лоикова раскрыла, в каких сферах на этом фоне рекордно растут зарплаты.
«У нас на самом деле сложилась беспрецедентная ситуация, потому что на фоне кризиса есть отрасли, которые растут очень значительно. Например, ВПК, производство, там хорошие зарплаты сегодня. Также растут зарплаты у квалифицированной рабочей силы, таких кадров сейчас не хватает. С учетом того, что сейчас ребята активно идут учиться в колледжи на такие специальности, мы потребности рынка не закроем все равно, голод останется. В основном это именно высокая квалификация, нужен опыт и время. Поэтому у «синих воротничков» рост зарплаты идет крутыми темпами, на 45-50% зарплата выросла за последние полгода. Ни в одном секторе нет такого положения дел», - рассказала она.
Также по ее словам, «разбирают» специалистов по кибербезопасности и инженеров.
«Инженеров с высшим образованием тоже не хватает, но здесь после вуза человек получает 70-80 тысяч. Конечно, ребята идут работать в такси или курьеры, потому что больше платят. Вишенка на торте – это специалисты по кибербезопасности, их как раз забирают сразу после вуза без опыта работы. Они получают от 150-200 тысяч рублей», - добавила собеседница НСН.
На фоне истощения кадрового резерва работодатели чаще предлагают неполный рабочий день, а также активно привлекают молодежь, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
