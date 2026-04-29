«У нас на самом деле сложилась беспрецедентная ситуация, потому что на фоне кризиса есть отрасли, которые растут очень значительно. Например, ВПК, производство, там хорошие зарплаты сегодня. Также растут зарплаты у квалифицированной рабочей силы, таких кадров сейчас не хватает. С учетом того, что сейчас ребята активно идут учиться в колледжи на такие специальности, мы потребности рынка не закроем все равно, голод останется. В основном это именно высокая квалификация, нужен опыт и время. Поэтому у «синих воротничков» рост зарплаты идет крутыми темпами, на 45-50% зарплата выросла за последние полгода. Ни в одном секторе нет такого положения дел», - рассказала она.

Также по ее словам, «разбирают» специалистов по кибербезопасности и инженеров.

«Инженеров с высшим образованием тоже не хватает, но здесь после вуза человек получает 70-80 тысяч. Конечно, ребята идут работать в такси или курьеры, потому что больше платят. Вишенка на торте – это специалисты по кибербезопасности, их как раз забирают сразу после вуза без опыта работы. Они получают от 150-200 тысяч рублей», - добавила собеседница НСН.

На фоне истощения кадрового резерва работодатели чаще предлагают неполный рабочий день, а также активно привлекают молодежь, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

