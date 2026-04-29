Силуанов: Более половины россиян имеют финансовую подушку безопасности

Около половины россиян имеют финансовую подушку безопасности на «черный день». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, доля активно сберегающего населения в стране составляет 48%.

«Вы скажете, что не у всех есть возможности сбережений. Я согласен, у кого-то есть больше возможностей, у кого-то меньше», - отметил Силуанов.

По его данным, 51% граждан имеют подушку безопасности. Еще в 2017 году такие средства были лишь у 37% россиян. Как отметил Силуанов, необходимо «иметь возможности, чтобы какие-то непростые в жизни моменты прожить, имея под собой подушку безопасности». По его словам, сбережения важны и для граждан, и для государства.

Ранее бизнес-консультант Илья Русяев посоветовал россиянам заранее формировать финансовую подушку на фоне возможных сокращений на рынке труда летом 2026 года.