В Туапсе пожар на НПЗ распространился на многоквартирный дом
29 апреля 202611:05
Огонь после возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе распространился на многоквартирный дом. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее на НПЗ начался пожар из-за атаки беспилотников. Утром 29 апреля возгорание локализовали, пишет RT.
«В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 02:40», - заявили в оперштабе.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров, огонь ликвидировали в 04:40 мск. В момент ЧП жильцов в здании не было, их эвакуировали ранее.
Горячие новости
