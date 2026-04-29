В Туапсе пожар на НПЗ распространился на многоквартирный дом

Ранее на НПЗ начался пожар из-за атаки беспилотников. Утром 29 апреля возгорание локализовали, пишет RT.

«В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 02:40», - заявили в оперштабе.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, огонь ликвидировали в 04:40 мск. В момент ЧП жильцов в здании не было, их эвакуировали ранее.

