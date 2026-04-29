Фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита ЕС для Киева пойдет на закупку дронов

Первый транш кредита Украине выплатят в этом квартале, средства направят на оборону и бюджетные нужды. Об этом заявила в председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Евросоюз выделил Киеву кредит в размере 90 млрд евро, пишет RT.

По словам фон дер Ляйен, первый транш из 45 млрд евро на текущий год будет выделен в этом квартале. Треть суммы пойдет на бюджетные нужды, две трети - «на оборону Украины».

«Первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро», - цитирует РИА Новости главу ЕК.

Между тем СМИ сообщили, что ЕС требует от Киева проведения налоговых изменений, угрожая ввести более строгие условия предоставления финансирования Украине.

