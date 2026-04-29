Фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита ЕС для Киева пойдет на закупку дронов
Первый транш кредита Украине выплатят в этом квартале, средства направят на оборону и бюджетные нужды. Об этом заявила в председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Евросоюз выделил Киеву кредит в размере 90 млрд евро, пишет RT.
По словам фон дер Ляйен, первый транш из 45 млрд евро на текущий год будет выделен в этом квартале. Треть суммы пойдет на бюджетные нужды, две трети - «на оборону Украины».
«Первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро», - цитирует РИА Новости главу ЕК.
Между тем СМИ сообщили, что ЕС требует от Киева проведения налоговых изменений, угрожая ввести более строгие условия предоставления финансирования Украине.
Горячие новости
- СМИ: Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ
- Как мигранты из КНДР сдерживают цены на российское жилье
- Индонезия заявила о расширении оборонного сотрудничества с Россией
- Пустое место: Торговые центры согласились на мини-формат магазинов
- Без учителей и медиков: Нехватка работников в России привела к коллапсу
- Фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита ЕС для Киева пойдет на закупку дронов
- Силуанов: Более половины россиян имеют финансовую подушку безопасности
- 55% на выборах: Интернет-блокировки ослабят летом ради «Единой России»
- В Туапсе пожар на НПЗ распространился на многоквартирный дом
- «На фронте нужнее!»: Генерал объяснил парад 9 мая без военной техники