«На фронте нужнее!»: Генерал объяснил парад 9 мая без военной техники
В парадах обычно была задействована техника из подмосковных гарнизонов, но они сейчас воюют, сказал в эфире НСН Виктор Соболев.
Военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте, где российские войска продвигаются вперед, но медленнее, чем хотелось, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что в этом году в параде на 9 мая не будет принимать участие колонна военной техники, объяснив это «текущей оперативной обстановкой». При этом в параде будут задействованы пешие колонны и авиация, в том числе штурмовики Су-25. Соболев объяснил, что к такому параду надо готовиться два месяца.
«Нет необходимости снимать экипажи из зоны специальной военной операции для того, чтобы они были на параде. Это же не просто так пройти, нужно за два месяца их снять, проводить тренировки и так далее. Просто так парад не проведешь, поэтому решили экипажи с техникой на параде не применять. Сегодня техника больше нужна на поле боя в зоне СВО. В парадах обычно была техника, которая стоит на вооружении – из Таманской дивизии, Кантемировской и так далее. В основном была техника из гарнизонов, стоящих в Московской области, но они сейчас воюют», - отметил генерал.
При этом он подтвердил, что российские войска продолжают наступление.
«Обстановка как была, так и есть: мы медленно движемся, но хотелось бы быстрее. Нужно все сделать, чтобы наконец проводились решительные наступательные операции. На сегодняшний день стратегическая инициатива находится в наших руках», - заключил собеседник НСН.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что украинские формирования потеряли в феврале-марте более 3 тысяч боевиков. Со своей стороны, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил в конце апреля, что российские войска активизировали наступление практически по всей линии фронта, напоминает «Радиоточка НСН».
