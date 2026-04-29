Военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте, где российские войска продвигаются вперед, но медленнее, чем хотелось, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в этом году в параде на 9 мая не будет принимать участие колонна военной техники, объяснив это «текущей оперативной обстановкой». При этом в параде будут задействованы пешие колонны и авиация, в том числе штурмовики Су-25. Соболев объяснил, что к такому параду надо готовиться два месяца.