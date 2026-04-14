Россиянам назвали самые востребованные технические профессии

Компании в промышленности и строительстве набирают людей даже без опыта работы, заявила НСН Наталья Голованова.

Слесари-сантехники, водители и монтажники нужны даже без опыта работы, но большинство производств предпочитает кандидатов со стажем от года до трех лет, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.

В России вырос спрос на технических специалистов. Он в несколько раз превышает предложение. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «О прогнозе потребности в кадрах и мерах по обеспечению экономики кадрами». Голованова объяснила, кто сейчас нужнее всего.

«70% вакансий для сварщиков и электромехаников требуют от кандидатов опыта работы от года до трех лет. Вакансий для соискателей без опыта немного: среди сварщиков — 6%, для электромехаников — 16%. Больше всего их для монтажников, водителей или машинистов спецтехники и слесарей-сантехников. Промышленность, медицина, банки и строительство входят в топ-5 отраслей с наибольшей потребностью в персонале в I квартале 2026, а самая дефицитная категория персонала в этих сферах — квалифицированные рабочие. Зарплатные предложения для квалифицированных рабочих растут, но медленнее, чем раньше: +6,5% за год у рабочих в промышленности и +4,9% за год у рабочих в строительстве. Для Москвы средний темп — +5,1%», — отметила она.

Ранее Голованова объяснила в эфире НСН, почему работодатели берут в штат подростков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗарплатаРаботаПрофессииЗавод

Горячие новости

Все новости

партнеры