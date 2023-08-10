Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД критическим

Несмотря на сложную ситуацию, министр призвал уменьшить возможные риски, прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законодательством РФ.

Отдельно Колокольцев затронул тему важности морально-психологической работы с личным составом. По его словам, она должна быть в первую очередь направлена на сплочение коллективов и укрепление дисциплины.

«Она должна строиться на принципах, которые остаются неизменными во все времена - верность долгу и присяге. Это один из приоритетов кадровой политики, напрямую влияющий на эффективность всей системы министерства внутренних дел», - подчеркнул министр.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

